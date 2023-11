Retirado castigo de três meses de suspensão a Daniel Souza, juvenil do SL Cartaxo

O Conselho de Disciplina da AF Santarém retirou o castigo a Daniel Souza, capitão dos juvenis do SL Cartaxo, que tinha sido suspenso por três meses na sequência dos acontecimentos registados no jogo com o União de Tomar, em outubro deste ano.O jogador tinha sido expulso no final da partida quando foi defender o colega de equipa João Furtado após insultos por parte de um adepto do adversário. Murteira tinha perdido a mãe duas semanas antes e ao ouvir a expressão "filho da p..." foi pedir ao árbitro para tomar medidas.Acabou por ser ele expulso, tal como o pai dele, Paulo Murteira, treinador do SL Cartaxo e o capitão de equipa, mais tarde suspenso 3 meses, enquanto João Murteira foi punido com 2 jogos de castigo.Depois do caso se ter tornado público, o árbitro Carlos Lopes fez um comunicado no qual justificou a expulsão de João Murteira por "linguagem injuriosa" e as do treinador e do capitão de equipa por mau comportamento no final do jogo.O treinador João Murteira apresentou queixa na FPF contra o árbitro, e Daniel Souza recorreu do castigo, sendo agora absolvido e pode voltar a jogar. Já o juiz Carlos Lopes nunca deixou de arbitrar durante este período.