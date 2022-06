Sp. Braga vence Benfica e isola-se no 2.º lugar do campeonato nacional de juvenis

O Benfica foi este domingo derrotado pelo Sp. Braga (2-3) em jogo da 6.ª jornada da fase de apuramento do campeão do campeonato nacional de juvenis.Os arsenalistas entraram com tudo no encontro e ao intervalo já venciam por 3-0, graças a um 'bis' de Dinis Rodrigues (22' e 43') e a um auto-golo de João Pereira (44'). O Benfica reduziu na segunda parte com tentos de Gustavo Varela, aos 73 minutos, e Alamara Djabi já ao cair do pano (88').Com este resultado, o Sp. Braga isola-se no 2.º lugar com 12 pontos, atrás do líder Sporting, que tem 15 e menos um jogo. O Benfica é 3.º colocado, com 9, seguido de Rio Ave (7), FC Porto (4) e Belenenses (2).O Sporting recebe esta tarde o Rio Ave, pelas 17h, e o FC Porto, pela mesma hora, defronta o Belenenses.