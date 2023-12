Sporting goleia e dilata margem sobre o Benfica

O líder Sporting ampliou para sete pontos a vantagem sobre o Benfica, com a goleada frente ao Casa Pia, por 5-0, e beneficiando do empate do rival frente ao Belenenses na véspera. Os leões precisaram de apenas 6 minutos para descobrir o caminho para a baliza dos gansos e a partir daí só tiveram de gerir os ritmos do jogo. Argyris (6’), Rafael Camacho (16’ e 48’), Flávio Gonçalves (41’) e Denilson Santos (65’) marcaram os golos da turma leonina.