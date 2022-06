Académica aposta em Pedro Palma Ferro para novo diretor desportivo

Está encontrado o novo diretor desportivo da Académica. Ao queapurou, Pedro Palma Ferro, de 32 anos, é o nome escolhido para desempenhar estas funções, passando a fazer a ponte entre a nova equipa técnica, liderada por Miguel Valença, e a direção academista. O acordo está completamente fechado e a apresentação oficial, sabe, vai acontecer esta terça-feira.Natural de Lisboa, Pedro Ferro foi, nos últimos dois anos, diretor do Sintrense, 2020/21, e do Loures, em 2021/22, mudando-se agora para Coimbra, numa altura em que a Briosa tenta recompor-se da queda na Liga 3. Esta, recorde-se, foi a solução encontrada pelo presidente Miguel Ribeiro após as negociações com Pedro Santos, do Rio Ave, não terem sido concluídas com sucesso, levando a que tivesse de encontrar uma nova solução para o lugar.