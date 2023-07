Académica bate Varzim em jogo-treino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Académica venceu na manhã desta terça-feira o Varzim, por 2-1, num jogo de preparação realizado na Academia Briosa XXI. A equipa poveira adiantou-se no marcador na 1.ª parte, aos 40’, após João Vieira dar o melhor seguimento a um passe de Nuno Pereira. A reação dos estudantes apareceu na segunda parte, altura em que surgiu a veia goleadora de Perea. O atacante empatou o jogo aos 49’, aproveitando um erro do guarda-redes do Varzim, e fez, de penálti, o resultado final aos 85’.

Onze inicial da Académica: Carlos Alves; Vitinha, Diogo Costa, Aloísio, Outeiro; Teles, Gui, André Salvador; Agu, Hugo Seco e Fausto Lourenço.

Onze inicial do Varzim: Tiago Pereira; Guga, Sidónio, Xandão, Milhazes; Vasco Rocha, Sinisterra, Gonçalo Ferreira; Nuno Pereira, Joãozinho e João Vieira.