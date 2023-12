Académica cancela treinos da formação após morte de criança de 7 anos

A morte de uma criança, de apenas 7 anos, levou ao cancelamento de todos os treinos da formação da Académica OAF. Numa nota publicada nas redes sociais do clube, a Briosa diz que este é um dia de "profundo silêncio". "Um dos nossos meninos e atleta, de apenas 7 anos, deixou-nos hoje, numa tragédia que ultrapassa muito as barreiras do futebol e nos deixa a todos com um sentimento de consternação implacável", refere-se na mesma publicação.Internado no Centro Hospital da Universidade de Coimbra desde sábado, o menino não recuperou de uma intoxicação grave , por razões que ainda são desconhecidas e que fazem com que a sua mãe continue internada, com prognóstico muito reservado.A Administração Regional de Saúde do Centro já abriu uma investigação para apurar as causas para esta tragédia. Sublinhe-se, a propósito, que também o pai e o irmão deste menino tiveram que receber tratamento hospital, pelas mesmas causas, mas já receberam alta.