Académica despede Miguel Valença

Miguel Valença está de saída do comando técnico da Académica. O treinador, de 32 anos, não resistiu aos maus resultados, essencialmente nas últimas semanas, estando iminente a oficialização da rescisão de contrato com a Briosa.Ao que Record apurou, o técnico já conhece a decisão de Miguel Ribeiro, presidente da Académica, desconhecendo-se, para já, quem vai orientar a sessão de treino agendada para a tarde desta segunda-feira. Sublinhe-se, a propósito, que o treino estava inicialmente marcado para o período da manhã, mas foi adiado, para que a direção dos estudantes pudesse reunir e comunicar esta decisão ao técnico.Miguel Valença sai após comandar a Briosa em oito jogos, tendo vencido apenas um, o Amora (1-0), empatado dois – um deles para a Taça de Portugal, diante do Tondela, saindo derrotado depois nos penáltis - e perdido em cinco ocasiões. Com este cenário, a Académica está em último lugar da série B da Liga 3, somando apenas três pontos.Com o próximo jogo agendado para sábado, frente ao V. Setúbal, a direção academista não terá muito tempo para estudar a sucessão de Miguel Valença. Coloca-se, por isso, um desafio a Miguel Ribeiro, que terá de lutar contra o relógio para encontrar o nome do próximo treinador dos estudantes, a tempo da preparação do encontro com a formação sadina não ser posta em causa.