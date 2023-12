Académica diz que entregou relatórios de gestão do estádio de Coimbra até 2015

A Associação Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol (AAC/OAF) entregou todos os relatórios de gestão do Estádio Cidade de Coimbra até 2014/2015, afirmou vice-presidente do clube de futebol.

"Entregámos todos os relatórios entre 2004 e a época desportiva 2014/2015", disse à agência Lusa o vice-presidente da AAC/OAF, Gonçalo Cabral, referindo que a instituição tem na sua posse todos os relatórios elaborados naquele período.

A agência Lusa tinha referido erradamente que o relatório da gestão do Estádio Cidade de Coimbra relativo à época desportiva 2022/2023 tinha sido o primeiro entregue pelo clube de futebol em quase 20 anos desde que aquele equipamento desportivo tinha sido construído, aquando do Euro 2004, cuja propriedade é da Câmara Municipal.

Posteriormente, a AAC/OAF veio garantir que todos os relatórios tinham sido entregues até 2016, mas o vice-presidente do clube esclareceu à agência Lusa que os documentos existentes referem-se até à época desportiva 2014/2015 (em 2016, houve eleições para a direção da Briosa).

Em junho, a Câmara de Coimbra denunciou o atual acordo de gestão do Estádio Cidade de Coimbra, que teria renovação automática no verão de 2024.

A denúncia foi feita para se avançar com a renegociação do documento que estabelece as responsabilidades e direitos das duas instituições, com o presidente do município, José Manuel Silva, a ter dado já a indicação de que gostaria que a autarquia tivesse um papel mais ativo em relação àquele equipamento.

No passado, o atual executivo constatou a ausência de vários relatórios de gestão do Estádio Cidade de Coimbra, entendendo que esses documentos seriam também importantes para ajudar a preparar um novo acordo de utilização daquele equipamento.

Questionada pela agência Lusa sobre a existência dos relatórios após o esclarecimento da AAC/OAF, fonte oficial da Câmara de Coimbra afirmou que, "depois de uma exaustiva pesquisa dos serviços, com as datas de 2004 a 2016, o resultado dessa pesquisa foi um registo de entrega do relatório da época 2013/2014 da AAC/OAF".

O município esclareceu ainda que, "muito recentemente, foram entregues, em mão, mais quatro relatórios", relativos às épocas de 2008/2009 a 2012/2013.

"Estes documentos não têm registo de entrada na Câmara de Coimbra. Assim, sobre estes documentos, o atual executivo não tem qualquer responsabilidade", vincou a mesma fonte.

Confrontado com esta resposta do município, Gonçalo Cabral salientou que os relatórios eram sempre entregues ao presidente da Câmara e ao responsável com a pasta do desporto, para além de uma entrega formal por e-mail ou carta.

"Temos todos os relatórios na nossa posse", assegurou, salientando que o clube pode enviar novamente os documentos ao município, caso este assim o deseje.

Segundo o clube de futebol, o relatório relativo à época desportiva 2022/2023 foi entregue em setembro.

Este documento deverá ser levado a uma reunião do executivo para conhecimento dos vereadores, após análise dos serviços técnicos municipais.