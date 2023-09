Académica e União promovem jogo na baixa da cidade

O dérbi, entre a Académica e o União de Coimbra – agora refundado em União 1919 – joga-se sábado, às 17h30, encontro referente à 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, mas a cidade já vive o ambiente dos grandes jogos. Esta quarta-feira, cinco jogadores de cada um dos clubes participaram numa iniciativa de promoção do encontro, percorrendo a baixa de Coimbra e distribuindo flyers e autógrafos.

No final, David Teles foi o porta-voz do lado da Briosa. "Todos sabem que este é um encontro histórico. Estamos entusiasmados para fazer parte deste jogo, que já não se realiza há muitos anos. Esperemos que seja um bonito espetáculo e que todos possam ir ao estádio", sublinhou o médio da Académica, garantindo que a equipa está preparada para evitar surpresas. "Acho que não somos favoritos. Na Taça pode sempre haver surpresas, espero que não aconteçam neste jogo. Que seja bem disputado e que ganhe a Académica", atirou.

O mesmo entusiasmo revelou Nuno Oliveira, defesa do União. "Vamos usufruir e aproveitar ao máximo este jogo histórico. A cidade estará repartida, mas as pessoas sabem distinguir bem as diferenças entre as duas equipas. É um dérbi que atrai muita gente e isso traz-nos mais motivação", frisou o jogador, de 20 anos, garantindo que "todos os jogadores sonham com momentos como este". No final, Record quis saber o que o faria mais feliz: ganhar o dérbi ou subir de divisão? "Essa é uma pergunta difícil", afirmou o jovem, hesitando. No final, lá escolheu subir à Liga 3.

A verdade é que este é um jogo especial para os dois clubes, que voltam a encontrar-se 39 anos depois. O último encontro aconteceu na época 1983/84, com vitória da Académica por 3-2.