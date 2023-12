Académica enaltece gesto do Sporting: «Por iniciativa própria se propuseram a jogar com uma braçadeira preta»

A Académica recorreu este sábado às redes sociais para enaltecer e agradecer ao Sporting por se ter associado ao luto da equipa, em memória do jovem de apenas 7 anos que morreu na última terça-feira após uma intoxicação alimentar grave e que fazia parte da formação do clube.De acordo com a nota publicada, os leões (equipa B) fizeram questão de entrar em campo e jogar a partida da Liga 3 com uma braçadeira preta em todas as camisolas, sem ter existido antes qualquer pedido da Briosa nesse sentido. "A Académica vem por este meio agradecer ao Sporting CP o sucedido hoje antes do jogo. Sem qualquer pedido prévio do nosso clube, associou-se ao nosso luto e por iniciativa própria propôs-se a jogar com uma braçadeira preta em todas as camisolas. Um gesto que só podemos agradecer e registar", pode ler-se.