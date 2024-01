Académica estreia jovem com 16 anos: Galeano passa dos juvenis diretamente para a equipa principal

Quando Miguel Galeano, de 16 anos, deixou o Bairro Valongo para ingressar na Académica, no início da época, dificilmente esperava que, em janeiro, já estivesse a representar a equipa principal da Briosa. Mas o futebol tem destas coisas e a verdade é que o avançado, que estava a brilhar nos juvenis da equipa de Coimbra, viveu este domingo um dia especial.Numa partida em que Tiago Moutinho, técnico da Académica, deu minutos aos menos utilizados - o apuramento para a próxima fase da Liga 3 está garantido -, houve ainda a oportunidade para que o menino prodígio dos escalões da Briosa pudesse estrear-se na equipa principal. Decorria o minuto 84 quando Galeano foi chamado a entrar em campo, no reduto do Sp. Covilhã, sendo muito apoiado pelos companheiros mais velhos.No final, o resultado não sorriu à Académica, que perdeu 3-2, na Serra da Estrela, mas pelo menos Galeano não irá esquecer o que viveu. Agora, é expectável que regresse à equipa de juvenis, onde tem sido a figura. Até ao momento, apontou 14 golos em 19 partidas disputadas. Números prometedores, mas que já fazem dele a coqueluche da formação do histórico emblema do futebol nacional.