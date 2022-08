Académica vence Paredes (3-1)

A Académica venceu na manhã deste sábado o Paredes, por 3-1, num jogo de preparação realizado na Academia Dolce Vita. A vitória dos estudantes começou a ser desenhada logo aos 4 minutos, altura em que Pedro Prazeres, com um toque de calcanhar, deu o melhor seguimento ao cruzamento de Marco Grilo. Perto do intervalo, a equipa do Paredes chegou ao empate, golo assinado por Erik.Na 2.ª parte, a equipa de Miguel Valença chegou à primeira vitória da pré-época, com dois golos já nos últimos 15 minutos do jogo. Vasco Paciência, com um remate de longe, fez o 2-1, aos 33’, e Di Cardoso, dois minutos depois, fez o 3-1 final.No final do jogo, Miguel Valença, treinador da Académica, fez a análise do encontro. "Estivemos bem nos primeiros 30 minutos. Depois baixámos a intensidade e jogamos para o lado, o que fez com que nos pressionassem mais à frente, o que originou o golo do empate. Na segunda parte, ao mudarmos o sistema, conseguimos fazer os dois golos. A vitória, animicamente ajuda, dá mais identidade e validade. Temos de trabalhar, todos juntos". Sublinhou.: Hidalgo; Marco Grilo, Diogo Costa, Douglão, Nivaldo; Vasco Gomes, Caiado, Brás; Isaac, Pedro Prazeres e Diogo Ribeiro.Treinador: Miguel Valença: Danny, Chico, Amadeu, Breno, Tavares, Hélder, Ema, Gil, Ismael, Erik e Marcos.Treinador: Eurico Couto