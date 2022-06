E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Académica assegurou a contratação de David Caiado até 2024. O avançado de 35 anos teve sondagens de Nacional, Leixões e Belenenses SAD, mas volta ao clube, no qual começou a formação. Depois do anúncio de Miguel Valença como treinador, a versão da Académica 2022/23 começa a ganhar forma.sabe que Pedro Palma Ferro é o escolhido para o cargo de diretor desportivo. Aos 32 anos, o dirigente troca o Sintrense pela Briosa. As novidades não ficam por aqui. Depois das aquisições de Diogo Ribeiro e Pepo (ambos ex-Alverca), também Marco Grilo (ex-Lusitânia Lourosa) está garantido. Os próximos a assinar serão Benny (ex-U. Leiria), David Brás (ex-Ol. Hospital) e David Teles (ex-Sintrense), o qual fez a formação nos estudantes.