Fábio Pala de saída da Académica

Fábio Pala está de saída de Coimbra. O defesa, de 30 anos, manifestou junto da direção da Académica a intenção de sair, uma vez que, por razões familiares fortes, pretende estar mais perto de Lisboa, o seu local de residência.Perante este pedido, e uma vez que o presidente Miguel Ribeiro se mostrou sensível à situação, a direção dos estudantes analisa, juntamente com o jogador, algumas possibilidades para que Pala possa prosseguir a sua carreira noutro clube.Recorde-se que o polivalente jogador, que pode atuar em qualquer posição da linha defensiva, alinhou em 11 jogos com a camisola da Briosa, sendo um dos jogadores mais utilizados, quer por Zé Nando, quer por Miguel Valença, técnico que iniciou a temporada.Entretanto, no final do treino desta sexta-feira, o treinador Zé Nando abordou o confronto de sábado. "Espero um Amora forte. Sabemos que vamos defrontar uma excelente equipa", frisou o técnico, garantindo, porém, que um bom resultado para a Briosa passa por "vencer". Para este encontro, Zé Nando já poderá contar com os reforços Perea e