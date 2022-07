Futuro de Hugo Seco em dúvida

Depois de ter começado a pré-época a treinar-se junto do plantel da Académica, clube pelo qual tem mais um ano de contrato, Hugo Seco pode, no entanto, estar de saída de Coimbra. Ao queapurou, o jogador tem propostas que outros clubes, sendo que o Varzim é um dos clubes que já demonstrou interesse no extremo de 34 anos.Os próximos dias serão, por certo, decisivos para este dossiê. Ainda que tenha contrato com os estudantes, a palavra final de Hugo Seco poderá ser decisiva, uma vez que em cima da mesa estará a escolha entre representar um clube que lhe diz muito – tem formação na Briosa, para além de contar já com três épocas enquanto sénior -, ainda que, para isso, tenha de prescindir de parte do ordenado que até agora aufere, ou abraçar um novo projeto.O ganês Isaac Boakye é reforço da Académica. O avançado, de 25 anos, vai assinar contrato por uma temporada, devendo integrar os treinos já a partir desta sexta-feira. Em Portugal desde 2015, Boakye representou o Portimonense, Farense, Almancilense, Olímpico Montijo e Leça, antes de se ter mudado para o Canelas 2010, onde jogou nas últimas duas temporadas.