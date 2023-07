Gideon Agunwa reforça Académica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gideon Agunwa pode ser o próximo reforço da Académica. O nigeriano de 22 anos está já a trabalhar sob o comando de Tiago Moutinho, técnico que deverá decidir nos próximos dias sobre a possibilidade ou não do jogador assinar contrato com os estudantes.

O atacante, que também pode jogar como extremo, evidenciou-se na época passada ao serviço do Lusitânia dos Açores, tendo marcado 9 golos em 19 jogos disputados. Saiu da Nigéria em 2020, tendo jogado depois na Colômbia, no Atmosfera, e em Espanha, no Callosa Deportiva, antes de chegar a Portugal.