Carlos Alves reforça Académica

A baliza da Académica tem um novo dono: Carlos Alves. O guarda-redes, de 25 anos, assinou esta segunda-feira contrato com os estudantes, trocando Leiria por Coimbra.Com a saída de Hidalgo para o Alverca, esta era uma posição ainda deficitária no plantel às ordens de Tiago Moutinho, técnico que conta ainda com o jovem Bernardo Santos para o lugar.Formado no Rio Ave, onde jogou entre 2011 e 2020, Carlos Alves representou também Trofense e Felgueiras, antes de na época passada se ter mudado para a U. Leiria, por quem fez 14 jogos.