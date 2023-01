Hidalgo e a recuperação da Académica na Liga 3: «Confiamos muito na nossa equipa»

Consciente da situação difícil da Académica, que ocupa o último lugar da tabela classificativa, Hidalgo mostra-se, porém, confiante de que o grupo de trabalho tem qualidade suficiente para reverter a situação."Sabemos onde estamos, mas também sabemos que a qualidade que temos não condiz com a classificação. Queremos muito mudar e estamos a trabalhar para isso. Temos uma equipa ambiciosa, que quer muito ajudar a Académica a sair do lugar em que está. Temos consciência de que é difícil, mas também temos consciência que temos qualidade e valor para isso", sublinhou o guardião, de 31 anos, que acredita que a resposta será dada já no jogo de sábado, frente ao Amora, apesar do valor do adversário."Sabemos que se trará de uma excelente equipa. Está nos lugares cimeiros, tem uma defesa que muito dificilmente é batida, mas estamos a trabalhar para conseguir contrariar esses aspetos. Em casa conseguimos vencê-los e, por isso, estamos confiantes. Confiamos muito na nossa equipa e nos nossos jogadores", atirou.Admitindo que tem faltado "consistência", até porque a equipa "tem feito bons jogos, mas logo a seguir quebra muito", Hidalgo não esconde o facto do mau início de época ser responsabilidade dos jogadores, deixando a receita para que a situação melhore. "Estamos nesta situação porque temos tido menos qualidade e não temos sido tao fortes em alguns aspetos. Estamos a trabalhar, a melhorar e cada vez estamos mais fortes. Temos que somar pontos, para subirmos o mais possível e entrarmos na segunda fase mais tranquilos".Mercado. Para que a mudança aconteça, o técnico Zé Nando, juntamente com a estrutura academista, trabalha na remodelação do plantel. Até agora, já chegaram a Coimbra três novos jogadores – Juan Perea (ex-Sp. Covilhã), Kevin Ibouka (ex-Mafra) e Juary Soares (ex-Racing Rioja, de Espanha) – que, segundo Hidalgo, estão prontos para ajudar. "Os novos jogadores entraram na semana passada e estão a entrosar-se e a trabalhar bem. Vêm com o objetivo de acrescentar e ajudar a equipa a atingir os seus objetivos", garantiu o guarda-redes dos estudantes, que deixou, no final, uma mensagem aos adeptos. "Quero pedir-lhes que continuem a acreditar e a apoiar, porque nós vamos conseguir trazer vitórias e melhorar a classificação da Académica", frisou.