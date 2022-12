Hugo Seco: «Estamos todos a remar para o mesmo lado»

Acreditar, não desistir e confiança. Estas são as palavras fortes do discurso de Hugo Seco, extremo academista que esta quinta-feira fez a antevisão do jogo de domingo, diante do Real. Para o jogador, de 34 anos, o plantel tem mais qualidade do que aquela que tem sido apresentada e pode mostrá-lo já esta jornada."Ninguém esperaria estar nesta situação, mas continuamos a achar que o plantel tem condições para fazer mais e melhor", frisou, apontando à vitória no jogo de domingo. "Só a vitória interessa. Na situação em que estamos, temos obrigatoriamente que ganhar. Um ponto é melhor do que nada, mas é pouco. Sinto que o grupo tem noção que é capaz de inverter a situação. Sinto o grupo unido. Estamos todos a remar para o mesmo lado", defendeu.Sem problemas em assumir que é, neste momento, "um dos jogadores mais criticados" pelos adeptos, Hugo Seco diz-se "triste", mas com forças para lutar contra isso. "De certa forma, as culpa é minha, uma vez que no passado, em algumas ocasiões, não me calei e mostrei o meu desagrado. Peço aos adeptos que não desistam. Têm-nos apoiado desde o início e até os adversários ficam surpreendidos com o apoio que eles nos dão. Serão fundamentais para a recuperação do clube", atirou.