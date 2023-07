Oficial: João Victor é reforço da Académica

O avançado João Victor vai ser reforço da Académica. Segundo Record apurou, o jogador chegou esta quarta-feira a Portugal, oriundo do Brasil, tendo viajado de seguida para Coimbra, onde o espera um contrato de empréstimo até final da temporada. A Académica fica com opção de compra do passe do jogador.

O atacante, de 23 anos, destacou-se na época passada ao serviço do Dumiense, por empréstimo do Berço SC, tendo marcado 18 golos em 27 jogos, sendo, desta forma, decisivo para que a equipa tenha conseguido a manutenção na série A do Campeonato de Portugal.

Agora, na Briosa, junta-se a Fausto Lourenço e Perea na frente de ataque dos estudantes, que esta segunda-feira deram o pontapé de início na temporada 2023-2024.



Entretanto, o clube de Coimbra já oficializou a chegada do avançado: "João Victor, avançado brasileiro do Berço SC que na temporada passada apontou 18 golos ao serviço do Dumiense, chega por empréstimo com opção de compra no final da temporada", pode ler-se no comunicado publicado nas redes sociais.



[notícia atualizada às 21:46]