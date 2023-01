Juary Soares é reforço da Académica

A Académica contratou o defesa Juary Soares, de 30 anos. O guineense, que também tem nacionalidade portuguesa, jogava no Racing Rioja, de Espanha, e será apresentado brevemente como jogador da Briosa. Este é o terceiro reforço dos estudantes para a segunda metade da temporada, depois de também Perea (ex-Sp. Covilhã) e Kevin Ibouka (ex-Mafra) terem assinado pela equipa comandada por Zé Nando.Juary Soares chegou a Portugal em 2009, tendo sido formado no U. Leiria e no Sporting. Depois, representou ainda o Sertanense, o Tirsense, o 1.º Dezembro, o Mafra e o Amora. No estrangeiro tem passagens por Macau e pela França, onde jogou no Créteil-Lusitanos.