Latón reforça Académica

Hélder Martins, conhecido no mundo do futebol por Latón, é reforço da Académica. Ao que Record apurou, o médio defensivo, de 24 anos, já assinou contrato com a Briosa, válido até ao final da temporada, e participou, inclusive, no treino desta manhã, realizado na Academia Briosa XXI.Contratado ao Varzim, clube pelo qual Latón soma esta temporada 12 jogos pela equipa poveira. Antes, esteve duas épocas ao serviço do E. Amadora, tendo disputado, nesse período, 30 jogos pela equipa principal e três pela equipa B.Sublinhe-se, a propósito, que a posição 6 do meio-campo estava diagnosticada, pela equipa técnica, liderada por Zé Nando, como deficitária, daí a contratação de Latón. Por outro lado, o treinador academista espera ainda por mais um reforço, desta feita para o lado esquerdo da defesa.