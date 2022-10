Mancha Negra rejeita críticas do presidente da Académica

Depois de Miguel Ribeiro ter criticado a postura da Mancha Negra no final do encontro com o Caldas, que terminou com uma derrota dos estudantes por 4-1, a claque reagiu em comunicado, no qual classificativa as palavras do presidente academista de "infelizes", prometendo manter o apoio à equipa.Num texto publicado nas suas redes sociais, a Mancha Negra refere que "contestação houve e terá de haver sempre que o rumo não seja o mais correto", negando as palavras de Miguel Ribeiro, que afirmou que nos últimos seis anos não ouviu assobios por parte daquele setor. Na mesma publicação, a claque lembrou que "este é o momento mais negro da história" da Académica, e que é por isso necessário "arregaçar as mangas e lutar pelas promessas feitas, de alcançar pelo menos a manutenção" na Liga 3.Para além de recordar que o apoio tem sido intenso, tanto em Coimbra como em jogos fora de casa, a claque academista sublinhou ainda o facto de ter levado a cabo, nos dias que antecederam o jogo com o Caldas, várias iniciativas para cativar ainda mais gente para as bancadas do Estádio Cidade de Coimbra, nomeadamente através da distribuição de flyers pelas escolas da cidade. "Mais iniciativas virão porque tudo fazemos para que o apoio seja forte e que o academismo se incuta nos mais novos", sublinhou a claque.Decorridas seis jornadas, a Académica segue no último lugar da classificação, somando apenas três pontos.