Miguel Valença: «Estamos a subir uma escada»

Otimista, mas com os pés bem assentes no chão. Assim foi o discurso de Miguel Valença na antevisão do dérbi deste sábado, frente à U. Leiria. "Queremos dar sequência ao crescimento da equipa, continuando na senda das vitórias. Para além disso, queremos ser os primeiros a fazer golos e roubar pontos ao nosso adversário. O nosso foco principal é crescer como equipa em todos os momentos do jogo, logicamente lutando pelos três pontos", sublinhou o técnico academista, apontando, depois, à evolução da equipa."Estamos a subir uma escada. Temos que ter personalidade e caráter. É importante que consigamos ter mais bola, controlar mais o jogo e chegar com perigo à área adversária", frisou.Este jogo está a gerar muita expetativa entre os adeptos das duas equipas, esperando-se vários milhares de pessoas nas bancadas do Estádio Dr. Magalhães Pessoa. Valença acredita que os seus jogadores "estão preparados" para esse ambiente. "Todos sonham em jogar nos grandes palcos, com muita gente. Trata-se de um dérbi regional e espero que seja uma possibilidade de mostrarmos qualidade e competência", defendeu.Para este jogo, o técnico academista já poderá contar com o central Benny, que tem estado lesionado, e também com todos os guarda-redes do plantel. Por outro lado, Hugo Seco, lesionado, e Vasco Gomes, castigados, são ausências certas.