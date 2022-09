Miguel Valença: «Este grupo de trabalho está pronto para qualquer desafio»

Humildade, trabalho, caráter e ambição. Quatro palavras fortes do discurso de Miguel Valença, técnico da Académica, antes da receção ao Sporting B, jogo que se realiza este domingo, à porta fechada, no Estádio Cidade de Coimbra."Trabalhámos afincadamente para regressarmos às vitórias. Jogamos em nossa casa, diante de uma equipa extremamente difícil, que ainda esta semana ganhou ao Tottenham para a Youth League. Apesar de serem jovens, têm muito potencial", começou por analisar o treinador academista, dando, depois, a receita para o sucesso da sua equipa."Não há jogos fáceis. A humildade, o trabalho, o caráter e a ambição deste grupo de trabalho está pronto para qualquer desafio, como se fosse uma final. Não vale a pena pensarmos que somos melhores que os outros, porque muitas vezes isso não acontece. Temos que o demonstrar dentro das quatro linhas e é isso que nós estamos preparados para fazer, seja contra quem for. Contra o primeiro ou contra o último, teremos sempre a mesma ambição, compromisso, dedicação e humildade, para fazermos face às dificuldades que vamos ter dentro de campo", frisou.Sem jogar há mais de seis meses, devido a lesão, o extremo Hugo Seco está de regresso às opções. Aliás, Valença tem mesmo todo o grupo de trabalho disponível, o que o leva a afirmar que, desta forma, a Académica é mais forte. "Estão os 25 jogadores disponíveis e não tenho problemas em dizer que o Hugo Seco está convocado. Mesmo com a lesão, nunca virou a cara a luta. O trabalho dele merece ser destaque, porque passou por um momento difícil, não só pela descida de divisão, mas também pela lesão. Há três semanas que trabalha com qualidade para merecer esta convocação", sublinhou o técnico.Recorde-se que este jogo disputa-se à porta fechada, o que levou o clube a criar uma Fan Zone na Académica Briosa XXI, para que os adeptos possam ver e apoiar a equipa.