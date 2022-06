Depois de contratado Miguel Valença, que foi ontem oficializado como novo treinador da Académica, os estudantes abrem agora o dossiê referente ao diretor desportivo. O processo já esteve adiantado. Tal comoavançou, o nome escolhido pelo presidente Miguel Ribeiro era o de Pedro Santos, atual responsável pela formação do Rio Ave, com funções também de scouting, mas o acordo não foi alcançado. Ao que o nosso jornal apurou, Pedro Santos reuniu com o presidente do Rio Ave, para dar conta da proposta que tinha recebido por parte da Académica, mas optou, por dar continuidade ao projeto dos vilacondenses.Assim sendo, Miguel Ribeiro, que já conhece as intenções de Pedro Santos, terá agora de estudar alternativas a este dossiê, prevendo-se que o presidente da Briosa queira agir rapidamente, para dar à nova equipa técnica as condições ideais para preparar a próxima temporada, começando, claro, pela composição no plantel academista.