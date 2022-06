A Académica está muito perto de garantir a contratação do médio Pepo, que na época passada alinhou no Alverca. Ao queapurou, o acordo está praticamente fechado, faltando apenas pormenores para que o médio, de 28 anos, assine contrato com os estudantes.Pepo, que tem dupla nacionalidade, portuguesa e moçambicana, iniciou a sua carreira no Leiria, tendo vestido também as camisolas do Vianense, Torrense, Vilafranquense e Cova da Piedade, antes de assinar pelo conjunto ribatejano.Agora, e ao que tudo indica, será uma das primeiras contratações na era Miguel Valença. Nos próximos dias, diga-se, deverão chegar outros reforços a Coimbra, entre eles o avançado Diogo Ribeiro, também ex-Alverca.