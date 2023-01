Ruca é reforço da Académica. O lateral esquerdo, de 32 anos, que rescindiu recentemente com o Beroe, da Bulgária, já está em Coimbra, às ordens do treinador Zé Nando.Antes de ter jogado fora de Portugal, Ruca representou clubes como o Mafra, V. Setúbal, Tondela, Feirense e Penafiel.Com a chegada de Ruca, são já cinco os reforços de inverno dos estudantes, que lutam por sair dos últimos lugares da série B da Liga 3. Perea (ex-Sp. Covilhã), Ibouka (ex-Mafra), Juary (ex-Racing Rioja, Espanha) e Latón (ex-Varzim) são as restantes caras novas do plantel.