Saída de Zé Nando iminente

Zé Nando pode estar de saída do comando técnico da Académica. Ao queapurou, o treinador, de 47 anos, vai reunir com a direção dos estudantes no final da tarde desta segunda-feira, sendo que, neste momento, o cenário mais provável é mesmo a rescisão de contrato.Recorde-se que Zé Nando começou a temporada como diretor desportivo, tendo sucedido a Miguel Valença no comando técnico dos estudantes no início de novembro do ano passado. Nestes quatro meses, orientou a Briosa em 13 jogos, somando 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.A duas jornadas do final desta fase da prova, a Académica segue no 10.º lugar, com 19 pontos conquistados.