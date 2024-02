Tiago Moutinho pede aos adeptos para acreditarem na equipa: «Vamos sonhar juntos»

Tiago Moutinho explicou que se os adeptos da Académica acreditarem na equipa, a subida de divisão pode passar de sonho a objetivo. O apelo foi feito na antevisão do jogo com o Sp. Covilhã, agendado para este sábado, às 17h30, no Estádio Cidade de Coimbra."Para nós, sempre foi fundamental que existisse uma empatia entre nós, os jogadores, o staff e os adeptos. Quisemos mostrar qualidade, para que os adeptos se revejam nesta equipa e acho que conseguimos. Vamos entrar numa fase muito importante para o clube. Penso que muitas vezes é necessário esquecer coisas más do passado e acreditar na equipa e no staff, vindo ao estádio para apoiar a Académica. Vamos sonhar juntos", atirou o treinador, antecipando uma fase muito competitiva e um duelo difícil contra a equipa serrana."Acredito que todas as equipas que estão nesta fase pensam em ficar nos dois primeiros. Conhecemos bem o nosso adversário. Fizemos zero pontos contra eles nos dois jogos que realizámos e isso deixa-nos ainda mais motivados para este jogo. Queremos ainda mais vencê-lo", defendeu Moutinho.Com os quatro reforços disponíveis – Obiora, Gonçalo Ferreira, Diogo Costa e João Resende - Moutinho só não poderá contar com o defesa-central Aloísio, expulso no último encontro.