Vítor Bruno muito perto da Académica

Vítor Bruno pode ser reforço da Académica. Ao queapurou, o lateral-esquerdo, de 32 anos, já aceitou os termos do contrato com os estudantes, faltando agora acertar a desvinculação com o Ac. Viseu para que a transferência se confirme.Com formação no FC Porto, Vítor Bruno tem larga experiência no futebol português, tendo jogado em clubes como o Penafiel, Boavista e Feirense. Nos últimos dois anos esteve em Viseu, tendo disputado 25 jogos na época passada e 4 esta temporada.Para além de Vítor Bruno, há outro nome em cima da mesa: Mário Mendonça. O esquerdino do V. Setúbal é um dos alvos da direção academista, ainda que, neste caso, o negócio esteja dependente do que acontecer em termos de saídas e entradas nas próximas semanas. Com 31 anos, Mendonça efetuou, até ao momento, sete jogos pelos sadinos.