Vítor Gabriel apresentado na Académica

Vítor Gabriel é o novo reforço da Académica, tal como Record tinha avançado, em exclusivo. Esta sexta-feira, o clube apresentou o extremo brasileiro. "Conheço bem o futebol português, mas a Académica conheço pouco. Ouvi falar bastante por ser uma equipa muito grande. Fiquei muito motivado por fazer parte do regresso da Académica à elite do futebol português. Estou muito ansioso para começar a jogar", começou por afirmar o jogador, de 25 anos, apresentando-se depois aos adeptos. "Sou um jogador de velocidade, de muitas jogadas individuais e que apoia muito os meus colegas, dentro e fora de campo. Sou um jogador feliz, que procura chamar os adeptos para o jogo. Vou dar o meu sangue e a minha vida", prometeu.O próximo encontro dos estudantes é este domingo, diante do Caldas, mas os adeptos terão de esperar mais um pouco para ver o novo reforço do clube. "Tenho treinado, mas preciso de tempo para me adaptar, principalmente em termos táticos. Eu gostava de poder jogar, mas será difícil", afirmou.Com formação feito no Goiás e no Santos, no Brasil, Vítor Gabriel jogou depois no Japão e no Bahrein, antes de se mudar para Portugal, em 2021. Nas últimas duas temporadas, representou o Mafra, na Liga 2.