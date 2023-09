Vítor Gabriel reforça Académica

Vítor Gabriel é jogador da Académica. Ao que Record apurou, o acordo entre a Briosa e o extremo esquerdo, de 25 anos, está fechado, e o brasileiro será apresentado esta sexta-feira aos adeptos.Com formação feito no Goiás e no Santos, no Brasil, Vítor Gabriel teve experiências no Japão, em 2018 e 2019, no Gainare Tottori, e no Bahrein, no Manama Club e no Al Riffa. Em 2021, viajou para Portugal, tendo representado até à época passada o Mafra.Agora, na Académica, tenta relançar a carreira, num clube que ainda não sabe o que é perder esta época, tendo somado três empates e três vitória, a última das quais para a Taça de Portugal.O próximo jogo dos estudantes é este domingo, no Estádio Cidade de Coimbra, frente ao Caldas.