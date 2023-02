E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Zé Nando já não é treinador da Académica. Tal como Record informou em tempo oportuno esta segunda-feira, o técnico de 47 anos esteve hoje reunido com a direção do clube, tendo ficado decidido que não irá continuar ao leme da equipa.

Zé Nando começou a presente temporada como diretor desportivo da Académica, tendo sucedido a Miguel Valença no comando técnico dos estudantes no início de novembro do ano passado. Nestes quatro meses, orientou a Briosa em 13 jogos, tendo somado quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

A duas jornadas do final desta fase da prova, a Académica segue no 10.º lugar, com 19 pontos conquistados.