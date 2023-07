BSAD com multa de 4.910 euros por incumprimento na entrega de documentação

A BSAD, recentemente despromovida à 3.ª Liga, foi sancionada com uma multa de 4.910 euros por incumprimento na entrega de documentação à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) relacionada com controlo de execução orçamental.

A decisão foi feita pela secção profissional do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na segunda-feira, condenando a SAD arguida "pela prática de uma infração disciplinar" no artigo 90.º, n.º 1 do Regulamento de Disciplina da LPFP.

Este artigo é alusivo ao controlo de execução orçamental e estabelece sanções a clubes que não entreguem, até 01 de março, o "mapa de execução orçamental, acompanhado de relatório e parecer emitido por ROC [Revisor Oficial de Contas] ou SROC [Sociedade de Revisores Oficiais de Contas] referentes à informação aí prestada", como também o "fecho e relatório de contas semestrais auditadas por revisão limitada por ROC ou SROC".

A BSAD somou a segunda despromoção consecutiva no futebol português, após perder no 'play-off' de despromoção/subida frente ao Vilaverdense, na época de estreia na 2.ª Liga, na qual 'caiu' ao ficar no último lugar do escalão principal na temporada 2021/22.