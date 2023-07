Desejado na Polónia e no Chipre, Gonçalo Tabuaço analisa propostas

Gonçalo Tabuaço, que na temporada finda representou o BSAD, é desejado por clubes da 1.ª liga da Polónia e do Chipre. Sem contrato depois de ter rescindido, o guarda-redes de 22 anos analisa agora as propostas.Com 37 jogos realizados em 2022/23 e contrato até 2024, Tabuaço tem um salário incomportável para a BSAD, que desceu à Liga 3 e vai dar lugar ao Cova da Piedade. Apesar de desejado no estrangeiro, o guardião também tem interessados em Portugal, nomeadamente da 2.ª Liga.Ao que foi possível apurar, o jogador prefere nesta fase continuar no nosso país, para não perder de vista as seleções, depois de se ter estreado nos Sub-21 em junho de 2022, pelos quais conta uma internacionalização.