Oficial: Cova da Piedade fora das competições da FPF

Agora é oficial: o Cova da Piedade, clube que 'herdou' a estrutura do antigo B SAD, não vai jogar nas competições da Federação Portuguesa de Futebol. O licenciamento do emblema liderado por Rui Pedro Soares tinha sido recusado no mês passado e agora o recurso foi recusado.Assim, a equipa da margem sul deverá cair para os campeonatos distritais, isto se o TAD não aceitar a providência cautelar interposta contra o Länk Vilaverdense. Se isso acontecer, o Cova da Piedade poderá ainda jogar na 2.ª Liga.Com isto, a FPF divulgou a lista de equipas que esta sexta-feira vão estar no sorteio da Liga 3, colocando o Pêro Pinheiro (3.º classificado da fase de subida Sul do Campeonato de Portugal) no lugar do Cova da Piedade, com o Alverca B (2.º da 1.ª Distrital de Lisboa) a ocupar a vaga deixado em aberto no CP.