Paulo Veiga reeleito na presidência do Cova da Piedade

O presidente do Cova da Piedade, Paulo Veiga, foi esta sexta-feira reeleito com 82,5% dos votos expressos para um novo mandato de dois anos à frente do clube da Margem Sul.



O líder da lista única obteve 52 votos em 63 sócios votantes, tendo sido registados, ainda, seis votos brancos e cinco nulos.

O Cova da Piedade foi hoje a votos pela primeira vez desde 2018, uma vez que em 2020 e em 2021 a direção foi reconduzida nas funções em assembleias gerais ordinárias, para evitar a realização dos atos eleitorais em contexto de restrições resultantes da pandemia de covid-19.

O clube do concelho de Almada garantiu este ano a manutenção na Liga 3, mas a SAD falhou o processo de certificação da Federação Portuguesa de Futebol e vai disputar a I Divisão distrital da AF Setúbal na próxima época.