Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Oliveira do Hospital-Sporting B, 1-3: Leão não desarma As duas equipas decidem futuro na última jornada





TALENTO. Fatawu foi titular nos leões

• Foto: pereira de almeida