Académica anuncia duas saídas do plantel

O defesa Nivaldo e o médio Xavier Venâncio terminaram a ligação à Académica, informou esta terça-feira o emblema de Coimbra.



"Após uma reunião com os jogadores, formalizaram-se as respetivas rescisões de contrato com mútuo acordo", explicou a Briosa, em comunicado. O lateral-esquerdo Nivaldo, de 34 anos, tinha regressado à Académica no início da época e alinhou em seis jogos.



Quanto a Xavier Venâncio, de 23 anos, não jogou pelos estudantes na 1ª metade da temporada e entretanto rumou ao Sintrense do Campeonato de Portugal. O médio já se estreou no domingo (jogou 74'), no empate com o U. Santarém (0-0), para a 16.ª jornada da Série