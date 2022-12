Académica-Belenenses: um brinquedo vale dois bilhetes para o jogo

Domingo é dia de duelo histórico do futebol português. Académica e Belenenses defrontam-se no Estádio Cidade de Coimbra em jogo referente à 12.ª jornada da Série B da Liga 3.Como se o facto de se tratar de um encontro entre dois emblemas que durante muitos anos 'desfilaram' nos relvados da 1.ª Liga, naquele que será o 138.º jogo entre os dois clubes, a briosa está a levar a cabo uma ação solidário sob o lema: "Vamos trazer alegria ao Estádio Cidade de Coimbra!"A ação solidária consiste na troca de um brinquedo por dois bilhetes. Posteriormente, todos os brinquedos serão oferecidos a crianças do hospital pediátrico da região. Dar conta que para os adeptos terem direito aos dois ingressos basta trazer o brinquedo dentro da caixa sem embrulho.Recorde-se que a Académica, agora comandada por Zé Nando, ocupa o último lugar da classificação, com apenas sete pontos. Enquanto o Belenenses, liderado por Bruno Dias, está na 4.ª posição, a quatro pontos do líder Amora.