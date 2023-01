Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Académica: Hugo finalmente partilhou o prémio com a equipa Foi eleito Homem do Jogo na vitória da Académica em Alcochete, diante do Sporting B





Avançado está numa boa fase

• Foto: bruno teixeira pires