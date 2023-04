Adeptos criam cântico para pedir permanência de Moutinho na Académica

Com a manutenção na Liga 3 garantida, após o empate na Ilha Terceira, nos Açores, frente ao Fontinhas (1-1), os adeptos da Académica pensam já na próxima época e pedem ao técnico Tiago Moutinho que fique em Coimbra. Esse foi o desejo dos muitos adeptos que se deslocaram até Angra do Heroísmo, onde demonstraram enorme apoio à continuidade do treinador, tendo, inclusive, criado um cântico para o efeito, que se ouviu um pouco por todo o lado. No estádio, no aeroporto ou mesmo durante o regresso a Lisboa, uma vez que direção e a restante comitiva academista partilhou o mesmo voo com os adeptos.Recorde-se que Tiago Moutinho, de 42 anos, conseguiu um pequeno milagre nestes primeiros jogos enquanto treinador da Briosa. Contratado no início de março, para substituir Zé Nando, o técnico, ex-Sanjoanense, conseguiu uma série de 5 vitórias e 1 empate, resultados que tiraram a Académica de uma situação muito difícil na tabela classificativa, numa altura em que a descida ao Campeonato de Portugal era uma séria ameaça. Ao invés, a Académica tem demonstrado uma nova alma, tendo conseguido uma permanência tranquila, que pode agora dar tempo à direção academista para preparar a próxima temporada.Com contrato até final desta época, este é um dossiê que pode ficar fechado nas próximas semanas. Ao queapurou, a vontade dos dirigentes academistas é a mesma dos adeptos, mas só depois do projeto para a próxima temporada ser apresentado ao treinador é que este decidirá se fica em Coimbra ou segue carreira noutro clube.