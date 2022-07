Adeptos e associados vão poder ver em ação o novo Belenenses

O Belenenses vai abrir as portas do Estádio do Restelo aos sócios e adeptos que queiram assistir ao treino de sábado, agendado para as 10 horas. Será a primeira oportunidade para os adeptos e associados do emblema da Cruz de Cristo verem em ação o plantel que na temporada 2022/23 vai disputar a Liga 3.O plantel azul foi alvo de uma profunda reestruturação, com alterações significativas, não só ao nível da equipa técnica, mas também dos futebolistas que procuram conquistar o seu espaço nas escolhas de Bruno Dias.