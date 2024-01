Afonso Sousa desperta interesse da 2.ª Liga

O mercado de transferências está aberto e já há quem esteja de olho em Afonso Sousa. O avançado, de apenas 18 anos, conquistou recentemente a titularidade no Canelas e despertou o interesse de alguns clubes.Sabe, há emblemas da 2.ª Liga e do Chipre que já fizeram questão de observar o ponta-de-lança e, inclusive, saber condições para poderem contratá-lo. Esta temporada, ainda só apontou um golo nos 12 jogos que realizou, mas muitos deles têm sido feitos a partir do banco.Recorde-se que o campeão nacional de juniores pelo Famalicão e que também passou pela formação do FC Porto chegou ao Canelas no mercado de verão, tendo rubricado um contrato de um ano, com mais um de opção, pelo que será necessário existir um acordo entre as partes para que se concretize a transferência.Esta aposta do Canelas é algo idêntica ao que fizeram com Gustavo Mendonça na temporada passada, uma vez que o contrataram aos juniores do Benfica e no ano seguinte venderam-no ao AVS SAD, após uma época de sucesso na Liga 3.