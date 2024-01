Alverca focado em missão única frente ao Sporting B

O Alverca, com a conjugação de resultados da jornada anterior, ganhou novo fôlego na luta pelo acesso à fase de subida. “Agora dependemos só de nós e a missão passa por fazer o que ainda não conseguimos esta época: vencer o Sporting B”, referiu o técnico João Pereira.

Já do lado do Sporting B, a derrota com o Caldas na jornada passada atrapalhou as contas, mas, mesmo assim, segue no 2º lugar da Série B. Apesar disso, o técnico Filipe Çelikkaya frisou que o mais importante é “o desenvolvimento dos jogadores”. “Temos mudado muito a equipa, mas esta tem crescido, o que significa que eles estão a evoluir. Os resultados são consequência do trabalho que eles fazem e vamos colher os frutos no fim”, atirou.