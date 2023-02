Amora apresenta quatro reforços

O Amora, líder da Série B da Liga 3 e que domingo se desloca ao terreno do 2º classificado U. Leiria, reforçou o seu plantel com quatro jogadores, três provenientes da 2ª Liga e o outro vindo do estrangeiro.São eles João Oliveira, avançado de 24 anos que foi utilizado em 17 jogos e marcou um golo pelo Torreense; César Sousa, médio de 22 anos ex-B SAD; o defesa de 27 anos João Lucas, ex-Paris 13 Atletico, clube que disputa a National 1, o equivalente à Liga 3 em Portugal, e que já havia representado a Académica, Santa Clara e Leixões, entre outros; e Vanilson, médio angolano de 23 anos ex-Trofense, que está a fazer a sua primeira época no nosso país e chega por empréstimo.O treinador João Pereira fica com um maior leque de opções para atacar em força os jogos que ainda faltam disputar na Liga 3.