Amora rescinde com Pedro Vieira

O Amora rescindiu contrato com o defesa-direito Pedro Vieira. O lateral de apenas 22 anos tinha sido contratado esta época ao Castro Daire, mas não se conseguiu impor no líder da Série B da Liga 3.Tendo apenas realizado cinco partidas, duas das quais na Taça de Portugal, a formação da margem sul do Tejo decidiu prescindir dos seus préstimos."O Amora Futebol Clube - Futebol, SAD informa todos associados, adeptos e simpatizantes do clube que acordou a rescisão do vínculo contratual por mútuo acordo com o PV (Pedro Vieira). Agradecemos ao atleta a sua contribuição, desejando o maior sucesso desportivo e pessoal", pode ler-se no comunicado que o Amora publicou nas redes sociais.