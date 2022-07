André Fontes renova com o Oliveira do Hospital

O Oliveira do Hospital anunciou esta terça-feira a primeira renovação para a temporada 2022/23, com o experiente médio e capitão André Fontes.

O jogador de 37 anos, que representou clubes como Feirense, Penafiel, Moreirense e Gil Vicente, vai cumprir a sua terceira época no clube do distrito de Coimbra, queirá cumprir a segunda participação consecutiva na Liga 3.





Em sentido inverso, o Oliveira do Hospital comunicou a saída do guarda-redes Nando Pedrosa, de 25 anos. "A direção do Futebol Clube de Oliveira do Hospital agradece a dedicação, empenho, profissionalismo e lealdade com que o Nando Pedrosa dedicou ao nosso clube. Foram 5 anos de grande proximidade e já era um dos nossos. Hoje o Nando despede-se do nosso clube mas a porta ficará sempre aberta. Desejamos-lhe todo o sucesso desportivo e pessoal. Obrigado Nando", pode ler-se nas redes sociais do clube.O dia foi também marcado pelo anúncio dos elementos da equipa técnica liderada por Nuno Pedro, que sucedeu a Tozé Marreco no comando dos oliveirenses. O técnico de 40 anos vai ter Filipe Salvado e Carlos Rocha como seus adjutos, enquanto Vítor Martins será o treinador de guarda-redes.