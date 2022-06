André Geraldes será o novo diretor geral do Varzim. O emblema que desceu esta temporada à Liga 3 está a sofrer uma reformulação e terá uma nova peça na engrenagem.Após várias semanas de negociações, as partes chegaram a acordo e o dirigente, de 35 anos, irá liderar os destinos do clube nortenho.Após a saída do E. Amadora, no último mês, André Geraldes abraça agora um novo projeto, em que será o representante máximo do Varzim. Para além da pasta do futebol profissional, fica também com a tutela do desenvolvimento da formação, bem como as questões comerciais.